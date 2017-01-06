Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 137,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 916,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:







PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 136,80 137,00 136,80 137,00 Cumhuriyet Ata Lira 901,00 916,00 901,00 916,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 125,00 129,00 124,50 128,50 Lira(Tam) Ziynet 880,00 898,00 880,00 898,00 Yarım Ziynet 439,00 449,00 440,00 450,00 Çeyrek Ziynet 220,00 225,00 220,00 225,00