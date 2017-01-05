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Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 135,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 906,00 lira oldu.

Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 135,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 906,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 133,90 134,10 135,30 135,50
Cumhuriyet Ata Lira 882,00 898,00 891,00 906,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 122,00 126,00 123,50 127,50
Lira(Tam) Ziynet 862,00 880,00 873,00 888,00
Yarım Ziynet 431,00 440,00 434,00 444,00
Çeyrek Ziynet 215,00 220,00 217,00 222,00

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