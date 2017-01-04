Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 134,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 898,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:





SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 132,60 132,80 134,10 134,30 Cumhuriyet Ata Lira 873,00 888,00 883,00 898,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 121,00 124,00 122,50 126,50 Lira(Tam) Ziynet 856,00 871,00 863,00 881,00 Yarım Ziynet 426,00 436,00 430,00 440,00 Çeyrek Ziynet 213,00 218,00 215,00 220,00