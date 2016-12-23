Altın Fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 858,00 lira oldu.





İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:







PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 127,40 127,60 127,60 127,80 Cumhuriyet Ata Lira 840,00 860,00 842,00 858,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 116,40 120,40 116,50 120,50 Lira(Tam) Ziynet 823,00 838,00 823,00 838,00 Yarım Ziynet 410,00 420,00 410,00 420,00 Çeyrek Ziynet 205,00 210,00 205,00 210,00