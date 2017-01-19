Altın Filmi

Gerçek olaylardan esinlenilen ALTIN, bir adamın Amerikan rüyasının destansı hikayesi ve hayallerinin parçalanmasını önlemek için herşeyi yaptığını anlatıyor.

Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, babası gibi dağlara çıkıp servetini topraktan arayan madencilik işinde tecrübeli Kenny Wells’i canlandırıyor. Ancak madencilik işi büyük zenginler yarattığı gibi büyük hayal kırıklıkları da yaratabiliyor fakat bu yoldan Kenny’i sadece ölüm ayırabilir. Kenny, Amerika'nın girişimci ruhunu, belki de en iyi bölümümüzü, tüm engellerin üstesinden gelinebilir sarsılmaz bir inancını temsil ediyor. Eğer sadece bir 13.round varsa, Wells her mücadeleyi kazanacaktır.





YÖNETMEN: Stephen Gaghan

SENARYO: Patrick Massett, John Zinman

OYUNCULAR: Bryce Dallas Howard, Matthew McConaughey, Toby Kebbell, Edgar Ramírez, Rachael Taylor, Corey Stoll, Bruce Greenwood, Stacy Keach, Michael Landes, Craig T. Nelson, Bill Camp , Timothy Simons , Lora Martinez-Cunningham, Macon Blair , Joshua Harto, Dylan Kenin, Adam LeFevre, Matthew Page, William Sterchi, Kristen Rakes , Jackamoe Buzzell, Frank Wood, Danny Winn, Stafford Douglas , Jacob Browne, Sahajak Boonthanakit , Marybeth Massett, Richard Beal, Ben Whitehair, Patrick Duggan, Jessica Cummings

FİLMİN TÜRÜ: Macera

ORİJİNAL ADI: Gold

YAPIMCI FİRMA: Black Bear Pictures

YAPIM YILI: 2016

YAPIM ÜLKESİ: ABD

ORİJİNAL DİLİ: İngilizce

FİLMİN SÜRESİ: 121 dk.

VİZYON TARİHİ: 03.02.2016



ALTIN FİLMİYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN.

SİNEMA İLE İLGİLİ HERŞEY İÇİN TIKLAYIN.



