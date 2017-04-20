Altın Ejderha
Tiyatro Terminal'in sahneye taşıdığı çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha sezonun son oyunu ile seyirci ile buluşacak.
Tiyatro Terminal'in sahneye taşıdığı çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha sezonun son oyunu ile seyirci ile buluşacak.
Altın Ejderha, göçmen politikaları konusunda dünya ile birlikte aynı utancı paylaşan Avrupa'ya bir doğu lokantasının çalışanları ve müşterilerinin ilişkileri dolayımından bakıyor. Bir binanın girişinde hızlı yemek servisi veren ve bütün çalışanları Uzak Doğulu olan Altın Ejderha lokantası ve aynı binada yaşayan- çeşitli yaş ve sınıftaki Avrupalı komşular bütün toplumun küçültülmüş bir modelini sunar.
"Bir kez değişebilseydik rollerimizi..."
Çin-Tay-Vietnam lokantası Altın Ejderha'nın küçücük mutfağında gaz ocakları, vok tavalar arasında beş uzak doğulu aşçı çalışmaktadır. İçlerinden birinin, oturma izni olmayan genç bir çinlinin, dişi ağrımaktadır. Diş çekilir, 6 numaralı Tay usulü çorbanın içine düşer ve lokantaya gelen hosteslerden birinin ağzına ulaşır.
Yazan: Roland Schimmelpfennig
Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay
Yöneten: İbrahim Güngör
Yön.Yrd.: Gizem Elif Asil
Dramaturgi: Selda Uzunkaya
Dekor-Kostüm Tasarım: Feyza Tatar
Işık Tasarım-Uygulama: Hasan Bayrakçı
Broşür: Göktuğ Ulkar, Hülya Demirkıran
Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem
Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı
Asistanlar: Kıvanç Cangül, Gonca Küçük
Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün/Jülide Kara, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Sanat
Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Altın Ejderha
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır