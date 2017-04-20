Tiyatro Terminal'in sahneye taşıdığı çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha sezonun son oyunu ile seyirci ile buluşacak.



Altın Ejderha, göçmen politikaları konusunda dünya ile birlikte aynı utancı paylaşan Avrupa'ya bir doğu lokantasının çalışanları ve müşterilerinin ilişkileri dolayımından bakıyor. Bir binanın girişinde hızlı yemek servisi veren ve bütün çalışanları Uzak Doğulu olan Altın Ejderha lokantası ve aynı binada yaşayan- çeşitli yaş ve sınıftaki Avrupalı komşular bütün toplumun küçültülmüş bir modelini sunar.



"Bir kez değişebilseydik rollerimizi..."



Çin-Tay-Vietnam lokantası Altın Ejderha'nın küçücük mutfağında gaz ocakları, vok tavalar arasında beş uzak doğulu aşçı çalışmaktadır. İçlerinden birinin, oturma izni olmayan genç bir çinlinin, dişi ağrımaktadır. Diş çekilir, 6 numaralı Tay usulü çorbanın içine düşer ve lokantaya gelen hosteslerden birinin ağzına ulaşır.



Yazan: Roland Schimmelpfennig



Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay



Yöneten: İbrahim Güngör



Yön.Yrd.: Gizem Elif Asil



Dramaturgi: Selda Uzunkaya



Dekor-Kostüm Tasarım: Feyza Tatar



Işık Tasarım-Uygulama: Hasan Bayrakçı



Broşür: Göktuğ Ulkar, Hülya Demirkıran



Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem



Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı



Asistanlar: Kıvanç Cangül, Gonca Küçük



Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün/Jülide Kara, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir Sanat



Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Altın Ejderha



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır