Altın Ejderha

Tiyatro Terminal'in sahneye taşıdığı çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha sezonun son oyunu ile seyirci ile buluşacak.

Altın Ejderha

Tiyatro Terminal'in sahneye taşıdığı çağdaş tiyatronun en önemli yazarlarından Roland Schimmelpfennig'in sıradışı oyunu Altın Ejderha sezonun son oyunu ile seyirci ile buluşacak.

Altın Ejderha, göçmen politikaları konusunda dünya ile birlikte aynı utancı paylaşan Avrupa'ya bir doğu lokantasının çalışanları ve müşterilerinin ilişkileri dolayımından bakıyor. Bir binanın girişinde hızlı yemek servisi veren ve bütün çalışanları Uzak Doğulu olan Altın Ejderha lokantası ve aynı binada yaşayan- çeşitli yaş ve sınıftaki Avrupalı komşular bütün toplumun küçültülmüş bir modelini sunar.  

"Bir kez değişebilseydik rollerimizi..."

Çin-Tay-Vietnam lokantası Altın Ejderha'nın küçücük mutfağında gaz ocakları, vok tavalar arasında beş uzak doğulu aşçı çalışmaktadır. İçlerinden birinin, oturma izni olmayan genç bir çinlinin, dişi ağrımaktadır. Diş çekilir, 6 numaralı Tay usulü çorbanın içine düşer ve lokantaya gelen hosteslerden birinin ağzına ulaşır. 

Yazan: Roland Schimmelpfennig

Çeviren: Sibel Arslan Yeşilay

Yöneten: İbrahim Güngör

Yön.Yrd.: Gizem Elif Asil

Dramaturgi: Selda Uzunkaya

Dekor-Kostüm Tasarım: Feyza Tatar

Işık Tasarım-Uygulama: Hasan Bayrakçı

Broşür: Göktuğ Ulkar, Hülya Demirkıran

Afiş Tasarım: Alpgiray Kelem

Teknik Sorumlu: Öncel İnanlı

Asistanlar: Kıvanç Cangül, Gonca Küçük

Oynayanlar: Batuhan Köksal, Jülide Derya, Pervin Güner Aygün/Jülide Kara, Atila Acar, Orkun Kocabıyıkoğlu

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Sanat

Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Altın Ejderha

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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