Altın Dişli, Son Model Telefonlu Dilenciler

Gaziantep şehir merkezindeki dilencileri toplayan zabıta ekipleri, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Dilencilerin bazılarında altın diş olduğu görülürken, bazılarında son model cep telefonları bulundu.



Gaziantep Büyükşehir belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yol kenarlarında, alışveriş merkezleri, kafe gibi kalabalık ve yabancı turistlerin bulunduğu bölgelerde dilencilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, yoğun çalışma sonucu 10'u çocuk 16 kişiyi yakaladı.



ZABITANIN KOLUNU ISIRDI



Zabıta ekiplerini karşısında gören dilenci çocuklardan 6 yaşındaki Suriyeli A.A. kaçmaya çalıştı. Zabıta memuru Orhan Aknacar'ın kolunu ısıran A.A. yakalandı.



Dilencileri araçla zabıta karakoluna getiren ekipler, yapılan aramada şaşkına döndü. Dilenci kadınlardan 63 yaşındaki F.T. ile 24 yaşındaki S.B.'nin birer altın dişi olduğu gördü. Ekipler dilencilerin üzerinde yaptıkları aramada ise A.Ç. ile M.K.'nın son model cep telefonu olduğunu gördü. Çocukların üzerinden de pahalı telefonlar çıktı. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu toplam 16 dilencinin üzerinden 500 TL de para çıktı. Dilencilerden bir çoğunun daha önce de defalarca yakalanıp, cezai işlem uygulandığı öğrenildi.



Cep telefonları ve paralarına el konulan dilenciler kesilen para cezasının ardından serbest bırakıldı.



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