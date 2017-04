Altın Çekiç Ödülü Sahibini Buldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Selçuk'un geçen yıl aldığı "Altın Çekiç Jeoloji Araştırma Makale Ödülü"ne bu yıl aynı bölümün öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Azat Sağlam Selçuk layık görüldü.



Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından her yıl verilen ödüle, Yrd. Doç. Dr. Azat sağlam Selçuk, "Geology of the Çaldıran Fault, Eastern Turkey: Age, salip rate and implications on the characteristic slip behaviour" adlı makalesi ile layık görüldü. Yrd. Doç. Dr. Selçuk, 10 Nisan 2017 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen törende ödülünü aldı. - VAN