Altın 145 Liranın Altında Güne Başladı
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira olurken çeyrek altın 238 liradan satıldı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,80 lira oldu.
Serbest piyasalarda 144,60 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,80 liradan, 953 liradan alınan cumhuriyet ata lira 969 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK 238 TL
132 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 136 liradan, 931 liradan alınan lira (tam) ziynet 950 liradan, 465 liradan alınan yarım ziynet 475 liradan, 233 liradan alınan çeyrek ziynet 238 liradan satıldı.
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