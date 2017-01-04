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Esnafa Yeni Kredi Geliyor
Çalışan Anneler İçin Büyükannelere Yardım
Altın 1 Ayın Zirvesinde
4 Ocak 2017 Çarşamba 12:02
Altının gram fiyatı, geçen hafta başlayan yükselişini sürdürerek 134,2 lira seviyesine çıktı.
Altının gram fiyatı, geçen hafta başlayan yükselişini sürdürerek 134,2 lira seviyesine çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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Büyükannelere maaş geliyor
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