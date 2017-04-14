Altıeylül'de Muhtarlar "Evet" Dedi

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, mahalle muhtarları ile 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı'nda bir araya geldi. Muhtarlar birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, 16 Nisan için "evet" dediler.



Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu merkez ve kırsalda bulunan 94 mahalle muhtarı ile buluştu. Başkan Kafaoğlu anıt hakkında muhtarlara bilgi verirken, muhtarlar demokrasi ve ülkenin istikrarı noktasında 16 Nisan'da "evet" diyeceklerini açıkladılar.



Başkan Kafaoğlu anıt önünde 16 Nisan için evet diyen Altıeylül muhtarlarına seslenerek, "Altıeylül halkına hizmet eden kadrolarla bir aradayız, sizlerle birlikteyiz. Muhtarlar demokrasinin beşiğidir. Hiçbir siyasi desteği olmadan seçilen muhtarlardır. Belediye başkanı ve siyasetçiler muhtarların bilgi birikiminden istifade etmeli. Muhtarlar vitamin hapı gibidir. Muhtarlardan istifade eden siyasetçiler her zaman başarılı olur. Muhtar olamazsın diyen manşet atan gazeteler utansın. Bunu en iyi bilen şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanımız size değer veriyor, sizleri Beştepe'de konuk etti, muhtarlarımızın özlük haklarını teslim etti. Muhtarlarımızın sosyal güvenceleri ile ilgili sıkıntıları vardı bu konu çözülüyor. Maaşları düşüktü şimdi arttı" dedi.



Ülkenin önemli süreçlerden geçtiğini hatırlatan Kafaoğlu, "Bu toprakları vatan yaptığımız günden beri topraklarımızda hiç şehit eksik olmamış. 15 Temmuz akşamı da bu millet yeniden Çanakkale ruhuyla meydanlara çıktı, tankların önüne göğsünü siper etti. 15 Temmuz dirilişimiz, 16 Nisan yükselişimiz olacak. 16 Nisan'da güçlü bir ses ile evet diyoruz, muhtarlarımız da evet diyor. Altıeylül'de birlik ve beraberlik var. Bu anıt sadece Altıeylül'ün anıtı değil, Balıkesir'in ve Türkiye'nin anıtı. Bu anıttan ödül aldık, tüm televizyonlar buradan yayın yapıyor. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Kırsal mahalleden gelen tüm öğrencilerimize anıtımızı gezdirdik. 16 Nisan'daki oylamada parlamenter hükümet sistemi değişecek. Rejimimiz cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal hukuk devletidir. Bu zamanki sistem darbe, muhtıralar, koalisyonlar, krizler üretti, Cumhurbaşkanı ile Başbakanı kavga ettirdi. Evet diyerek darbelere, krizlere, sıkı yönetimlere son veriyoruz. Artık seçim konuşmayacağız" diye konuştu.



15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı yanında muhtarlarla birlikte yemek yiyen Başkan Kafaoğlu'na AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ayhan Atahan da eşlik etti. - BALIKESİR