Altıdan Sonra Tiyatro sezonu prömiyerle bitiriyor!

Halil Babür'ün yeni oyunu "HE-GO" Yiğit Sertdemir'in rejisiyle Kumbaracı50'de! HE-GO 4 Mayıs'ta PRÖMİYER yapıyor! Hego değil; He-go; He-go değil; Çetin!

Çetin milyonlarca izlenmiş bir filmin ana karakteri olan süper kahraman He-go'yu canlandırmıştır. Hemen herkesin He-go olarak tanıdığı Çetin, kendini izole ettiği evinde, yeni rolüne hazırlanmaktadır. Evin yerleşiklerinden, eski karısı Saffet'e inat, evine 500 bininci takipçisini (hayranını) misafir edeceğini duyurarak prova sürecini hızlandırmak ister. Piyango Ersin'e vurmuştur. Çetin, Saffet ve Ersin arasındaki bu tuhaf karşılaşma, gerçek bir tanışmaya dönüşür.

