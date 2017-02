Altı Ayda 62 Kilogram Verdi "Yeniden Doğdu"

AYTUĞ CAN SENCAR - Uşak'ta, aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan üniversite öğrencisi İsmail Ceylan annesinin ısrarı üzerine geçirdiği mide ameliyatı sonrası diyet ve spor yaparak altı ayda 62 kilogram verdi.



Dumlupınar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümü öğrencisi 24 yaşındaki İsmail Ceylan, düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle 150 kilograma kadar ulaştı. Kiloları nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşayan ve evden çıkamaz hale gelen Ceylan, annesinin ısrarı üzerine tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.



Ameliyatın ardından diyet ve spor yaparak hızla kilolarından kurtulan Ceylan, 6 ayın sonunda 150'den 88 kilograma kadar düştü.



İsmail Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilo verdikçe kendisini daha iyi hissettiğini söyledi. Ceylan, "Altı ay önce normal hayatımı bile sürdürmekte zorlanıyordum. Hipertansiyon ve şeker hastasıydım. Nefes almakta çok güçlük çekiyordum. Uyurken bile benim için sıkıntı oluyordu. Sosyal hayatım artık durma noktasına gelmişti, dışarı çıkmak istemiyordum. Çok disiplinli şekilde rejim ve spor yaptım. Kilolarım gittikçe mutluluğum arttı. Eskiden bakkala gitmeyi bile istemezdim, şimdi eve girmiyorum. Ameliyattan önce evde dört duvar arasında sıkışmıştım, bilgisayar ve televizyon ile vakit geçiriyordum, canım sürekli bir şeyler atıştırmak istiyordu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." dedi.



Ameliyat öncesinde 62 beden kıyafetler giyebildiğini, bu yüzden giysi bulmakta zorlandığını kaydeden Ceylan, şimdi 36 bedene düştüğünü ve her mağazadan rahatça alışveriş yapabildiğini söyledi.



"Özgüven kazandım"



Eski kıyafetlerini anı olarak sakladığını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:



"Ameliyat olduktan sonra ilk bir ay sıvı gıdalarla beslendim. Zorlayıcı bir süreç geçirdim ama ailem bana destek oldu ve bir ayda 30 kilo verdim. Daha sonra dışarı çıkmaya, yürüyüş yapmaya başladım. Yavaş yavaş kilolarım azalıyordu. Bunun yanında hipertansiyon ve şeker hastalığımdan da kurtuldum. Şu an sağlığım yerinde, istediğim gibi dolaşabiliyorum, rahat nefes alıyorum, istediğim kıyafeti giyebiliyorum. Hayatımda çok şey değişti. Kaliteli, sağlıklı bir yaşam sürüyorum. Her şeyden önemlisi yeniden özgüven kazandım"



İsmail Ceylan'ın annesi Cennet Ceylan da oğlunu sağlıklı görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Oğlumu kilo vermesi yönünde ikna etmekte zorlandım. Kiloluyken çok zor durumdaydı, çok üzülüyordum. Oğlumun ameliyat olması için elimden geleni yaptım ve sonunda ameliyatta oldu. Altı ay boyunca zor süreçler geçirdi. Ameliyat olduktan sonra yemek yiyemiyordu. Bu süreçte onunla birlikte bende kilo vermeye başladım. Ameliyat öncesi 118 kiloydum ve altı ay geçti şuan 102 kiloya düştüm." diye konuştu.



Ameliyatı gerçekleştiren obezite cerrahisi uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç'de tüp mide ameliyatının şeker ve hipertansiyon hastaları için çözüm yolu olabileceğini söyledi.



Ergenç, "İsmail bize başvurduğunda 150 kiloydu ve hayata küsmüş, bir odanın odanın içine kendini hapsetmişti. İsmail, aşırı kilolarının yanında birde hipertansiyon ve şeker hastasıydı. Başarılı bir tüp mide ameliyatından sonra, sağlığına kavuştu. Hem fazla kilolarından hem de hastalıklarından kurtuldu." ifadelerini kullandı.