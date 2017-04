Alternatif Turizmde 2017 Yılı Beklentileri Yüksek

2016 yılında turizm sektöründe yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra 2017 yılı turizmi için olumlu değerlendirmelerde bulunan Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, "Turizm sektörü 2017 yılında yükselişe geçiyor" dedi.



Yaşanan olumsuzluklardan sonra sağlanan istikrar ve referandum öncesi durağanlaşan ekonominin rahatlamasının iç pazar ve turizme olumlu yansımalar getirdiğini söyleyen Yusuf Yücel, turizm sektörünü ve sektörün 2017 yılında beklentilerini değerlendirdi.



"Türkiye'de turizm sektörünün 2017 beklentisi yüksek"



Yüzde 30 kayıpla geçirilen 2016 yılından sonra umutla beklenen bir 2017 yılı olduğunu söyleyen Yücel, "Rusya ile krizin bitmiş ve ilişkilerin normale dönmüş olması bu umudu daha da güçlendirmekteydi. Ancak Avrupa ile gerilen ilişkiler sonrası turizmde moraller tekrar bozuldu. Maalesef Avrupa'da aleyhimize başlatılan olumsuz propaganda her sene ülkemizi ziyaret eden turistleri de tedirgin etti. Yine de olumsuz her şeyin yaşandığını düşündüğümüz 2016 yılında dip yapan sektör için 2017 yılının daha iyi olacağı beklentisini taşıyoruz. Referandum öncesi durağanlaşan ekonominin çıkışa geçmesiyle iç pazarın da turizmin de hareketlenmesini bekliyoruz" dedi.



Türkiye'de son yıllarda yükselişe geçen alternatif turizm sektörünü de değerlendiren Yücel "Dünyada alternatif turizm olarak adlandırılsa da biz muhafazakar tatil, alternatif tatil veya alkolsüz aile tatili olarak adlandırmayı daha doğru buluyoruz. Zira biz muhafazakar kesimin inançlarına uygun, değerlerine saygılı bir tatil hizmeti sunmaktayız. 2016'da yabancı turistlere hizmet veren tesisler kadar bir düşüş olmadı. Ancak darbe girişimi bizleri de olumsuz etkiledi. Referandum sonrası satışların daha da artacağına inanıyoruz. Ayrıca ağırlıklı olarak iç pazarda faaliyet gösteren tesislere giderek artan bir yabancı ilgisi mevcut. Yeni açılan ve konsept değiştirerek bu sektöre giren tesisler tecrübesiz olduklarından ve bu konsepti sadece havuzu bay ve bayanlar olmak üzere ikiye ayırmak olarak algıladıkları için hizmet noktasında pek bekleneni veremediler. 2017'de tesis tercihinde misafirlerimizin daha seçici olacağını düşünmekteyiz. Biz Şah inn Paradise Tatil Köyü olarak sektördeki 18 yıllık tecrübemizle 2016 yılında yüzde 25 oranında düşüş yaşamış olmamıza rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Tesisimizde Haziran başında faaliyete geçecek olan 6 kaydıraklı büyük aquapark, misafirlerimize daha eğlenceli bir tatil imkanı sağlayacak. Bu arada çocukları da unutmadık, onlar için de aileleriyle birlikte kullanabilecekleri içerisinde aquatower bulunan bir su parkı yapıyoruz" şeklinde konuştu.



"Dünyada turizm sektörünün 2017 beklentileri her şeye rağmen olumlu"



Dünya turizminin 2017 yılı beklentilerini de değerlendiren Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel olumlu mesajlar verdi. Yücel "Turizm, insanların ülkesi ile birlikte başka ülkeleri de tanımak, farklı kültürleri görmek için tatilini geçirdiği bir süreç. Bunun için de kendisini ve ailesini güvende hissetmesi gerek. Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı verilere göre her yıl turizme katılanların sayısı ve yaptıkları harcama artıyor ancak son zamanlarda çeşitli ülkelerde patlak veren terör olayları insanları tedirgin ettiği de bir gerçek. Buna rağmen dünya 2017 yılı için yine iyimser ve yüzde 3-4 gibi bir büyüme bekleniyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL