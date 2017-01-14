Alternatif Spor Arayanlar Zumba Festivalinde Buluşuyor

Fiziksel ve ruhsal değişime olumlu katkı sağlayan, fitness dünyasının en popüler sporu olan Zumba için festival düzenleniyor.

14 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de İstanbul'da bulunan Astoria AVM'de yapılacak olan Zumba Festivali, Carrera Fitness&SPA'nın ödüllü hocalarının eşliğinde, halka açık bir davetle gerçekleşiyor. Zumba sevenleri buluşturacak olan festival kapsamında, Fitness dünyasının en popüler ve en sevilen sporlarından biri olan Zumba; kıpır, kıpır müzik eşliğinde yapılıyor ve fiziksel faydasının yanı sıra, ruh halinin olumlu değişimine katkı sağlıyor. Vücudun her yerini hareket ettirerek, karın, omuzlar, göğüs ve kollarda etkisini çabuk gösteren Zumba, incelmek isteyen herkesin tercihi oluyor. Dünyada hafıza kuvvetlendiren en iyi spor seçilen Zumba, sağ ayağı kullanırken, sol elini harekete geçirerek vücudunun tüm fonksiyonlarını harekete geçiriyor.

Carrera Fitness&SPA Merkezi tarafından düzenlenen, 14 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de Astoria AVM'de da yapılacak olan Zumba Festivali halka açık ve ücretsiz olarak yapılıyor.

Carrera Fitness&SPA CEO'su Hüseyin Valentino Erikçi şöyle konuştu: Zumba'nın kökeni Kolombiya. Shakira'nın dans hocası da olan Beto Perez, fitness dersi verirken derste kullanacağı kaseti evde unutuyor. Yanında da Shakira'ya koreografi çalıştırdığı kaset bulunuyor. Derste o kaseti kullanıyor ve üyelerine o müzikle hareketleri göstermeye başlıyor. Bu hareketleri yapanların çok hoşuna gidiyor. Spor salonunun sahibi de bunu fark ediyor. Sonra Beta Perez ile işbirliği yaparak Alberto Beta Perez adındaki şirketi kuruyorlar ve dünyada Zumba'nın yayılmasını sağlıyorlar. Spor yapmak istemeyen, günlük sorunlardan stresten uzaklaşmak isteyen herkesi Zumba yapmaya davet ediyoruz. Tüm halkımızı, 14 Ocak Cumartesi saat 17:00'de Zumba Festivaline bekliyoruz."