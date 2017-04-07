Alternatif Sahne Genç Tiyatrocuları Ağırladı

Süleymanpaşa Belediyesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde açtığı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde bulunan Alternatif Sahne amatör tiyatrocuları ağırlamayı sürdürüyor. Bu hafta Olimpos isimli tiyatro topluluğu Devekuşu Kabare'nin Aşk Olsun isimli oyunundan skeçler ve doğaçlama tiyatro gösterisinden oluşan oyunları ile sahneye çıktı.



Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Olimpos Tiyatro Topluluğu, çoğunluğu öğrencilerden oluşan seyircilere keyifli anlar yaşattı. 1980'li yılların unutulmaz oyunlarına ev sahipliği yapan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar başta olmak üzere birçok sanatçının sahne aldığı Devekuşu Kabare'nin akıllara kazınan oyunlarından biri olan Aşk Olsun'dan bazı bölümleri ilk perdede sahneleyen Olimpos ekibi, ikinci perdede seyircilerle birlikte doğaçlama tiyatro yaptı.



Ali Rıza Demirbulat, Abdullah Yıldız, Gönül Atakan, Duygu Melek, Buse Akcan, Aylin Er, Songül Aktaş, Mert Patır ve Kerem Süner'den oluşan ekibin oyunu izleyicilerin beğenisini toplamayı başardı. - TEKİRDAĞ