Alternatif Sahne'de Latin Ateşi

birbirinden farklı etkinlikleri vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Alternatif Sahne, bu kez Latin Dansları Gecesi ile dans meraklılarını bir araya getirdi.



Süleymanpaşa Belediyesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi bünyesinde kurulan Alternatif Sahne, birbirinden farklı ve coşkulu etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Süleymanpaşa'da yaşayan dans tutkunlarının bir araya geldiği Latin Dansları Gecesi'ne ev sahipliği yapan Alternatif Sahne'de dansa gönül vermiş ve öğrenmek isteyen yüzlerce genç eğlenceli saatler geçirdi.



Salsa, Bachata, Flamenko gibi Latin danslarının gösteriler eşliğinde sunulduğu gecede, dans öğrencileri de pratik yapma imkanı buldu.



Öte yandan, Latin Dansları Gecesi etkinliklerinin önümüzdeki dönemde Alternatif Sahne'de devam edeceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ