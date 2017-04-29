Alternatif Rotaları Yandex Navigasyon'dan Görebilecek

En güncel yol bilgilerini anlık bir şekilde sunan Yandex Navigasyon, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun yapılacağı 30 Nisan Pazar günü de kullanıcılarına yardımcı olacak.

Türkiye'nin en çok kullanılan navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, yollarda meydana gelen değişikliklerle ilgili güncellemeler yapmaya devam ediyor. Yandex Navigasyon, 30 Nisan Pazar günü düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle trafiğe kapalı ve açık olacak yollar hakkında kullanıcılarına yardımcı olacak.

Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayarak, sahil yolu Eyüp istikametine uzanacak parkur kapsamında oluşacak yol durumunu Yandex Navigasyon'dan görebilmek mümkün olacak. İstanbullular, Yandex Navigasyon'un rehberliğinde doğru rotaları seçerek 30 Nisan Pazar gününü trafikten etkilenmeden geçirebilecek.