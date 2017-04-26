Altepe'den "Vildallı" Açılış

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Okçular Çarşısı'nda Vildallı abiye gelinlik mağazasının açılışına katıldı.



Bursa Uzun Çarşı'da uzun yıllar bindallı ve Osmanlı kaftanı üzerine üretim yapan Vildallı Abiye-Gelinlik işletmecisi Vildan Yolcu, Okçular Çarşısı'ndaki gelinlik mağazasını şubesini hizmete açtı. Vildallı abiye gelinlik mağazasının düzenlenen görkemli açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım da katıldı. Açılışta konuşan Recep Altepe, "Güzel bir günde güzel bir açılış gerçekleştiriyoruz. Bursamızın tarihi çarşısında, tarihi markalardan biri olan Okçular Çarşısı'nda değerli arkadaşlarımız girişimde bulunmuşlar. Güzel ümitlerle hazırlanan bu işyerimiz, güzel hizmetler verecek. İnşallah değerli arkadaşımız Vildan hanım ve ekibi için Bursamız ve tarihi çarşımız için hayırlı, helal ve bol kazançlara vesile olur" dedi.



Vildallı Abiye-Gelinlik işletmecisi Vildan Yolcu ise, açılışı onurlandırmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye teşekkür ederek, "Uzun yıllar bindallı ve abiye üzerine işletmecilik yapıyordum. Gelinlik mağazası şubemizle hizmet yelpazemizi genişletmiş olduk. Önümüzdeki ay Guiness Rekorlar Kitabı için bir rekor denememiz olacak. Yapacağımız dünya rekoruyla hem Bursa'yı hem ülkemizi dünyaya tanıtmış olacağız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Başkan Altepe ve beraberindeki heyet, yapılan dua ile birlikte açılış kurdelasını keserek mağazayı gezdi. - BURSA