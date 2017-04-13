Altay Umut Arıyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kızılcabölükspor'a 4-0 yenilerek bitime 3 hafta kala lider Sancaktepe Belediyespor'un 8 puan gerisine düşen Altay, yarın Kozan Belediyespor'u konuk edecek. Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmanın biletleri 20 TL'den satılacak. Sancaktepe'nin deplasmanda düşme hattındaki Kartalspor'u mağlup etmesi durumunda, Altay'ın şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erecek.



Kızılcabölükspor deplasmanında 20 haftalık yenilmezliğini kaybetmesine rağmen play off'u garantileyen siyah beyazlı ekipte cezası biten sağ kanat Furkan ile ön libero Halil Karataş ilk 11'deki yerini alacak. Moral bozmadan yola devam edeceklerini belirten Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "Matematiksel şansımız olduğu sürece yarışı bırakmayacağız. Kozan Belediyespor maçı sonrası 2'nci Lig'e direkt çıkma umudumuz sona ererse, Play off hazırlıklarına başlayıp hedefe dolaylı yoldan varacağız" diye konuştu. - İzmir