Altay Sonuna Kadar

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta deplasmanda Kızılcabölükspor'a 4-0 yenilerek şampiyonluk şansını iyice azaltan Altay'ın 20 haftalık yenilmezlik serisi sona ererken teknik direktör Cüneyt Biçer, "Maçın sonuna kadar oyunu çevirmek için çaba harcadık" dedi.



Yenilgiye rağmen moral çöküntüsü yaşamadıklarını dile getiren Cüneyt Biçer, Kızılcabölükspor karşısında 3-0 geride oldukları 90'ıncı dakikada bile maçta gol atmak istediklerini belirten Cüneyt Biçer, "Asla yılmayan bir ekibe sahibiz. Futbolcu arkadaşlarım üst ligi istediklerini çok net gösteriyorlar. Maçtan sonra ümitsiz bir hava yoktu, sadece kaybetmenin üzüntüsü vardı. Play off'tan da olsa 2'nci Lig'e çıkacağımıza inancım tam" diye konuştu.



Play off'u matematiksel olarak garantilediklerini, Ankara Demirspor ve Kocaelispor'un da ilk 5 için avantajlı olduğunu anlatan Cüneyt Biçer, "Cuma günü evimizde Kozan Belediyespor'la oynayacağımız maçta şampiyonluk şansımız kalmazsa, play off'a odaklanacağız. Orada daha diri bir takım olacağız. Altay geçmiş yıllarda play off'larda şanssızlıklar yaşadı, ancak bu bir daha kaybedecek anlamına gelmez. Play off'a kalırsak oynayacağımız 3 maçı da kazanarak hedefe varmak istiyoruz" dedi.



Cüneyt Biçer, göreve geldiğinden bu yana 21 karşılaşmada ilk defa Kızılcabölükspor müsabakasında gol atamadıklarını ifade etti.



- İzmir