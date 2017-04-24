Altay Rakibini Bekliyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda şampiyon Sancaktepe Belediyespor'la 0-0 berabere kalarak 61 puanla 3'üncü sıradaki yerini koruyan Altay'ın, play off'taki rakibi, normal sezonun son haftasında oynanacak maçların ardından belli olacak.



Siyah beyazlıların kümede kalma mücadelesi veren Beylerbeyispor'u konuk edeceği son haftada Çorum Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor, Kocaelispor-Gölcükspor ve Karacabey Birlikspor-Ankara Demirspor karşılaşmalarından çıkacak sonuçlar Play-Off eşleşmelerini belirleyecek.



Play off'u daha önce garantileyen 64 puanlı Ankara Demirspor ve 61 puanlı Altay'ın ardından 58'er puanlı Kocaelispor ve Çorum Belediyespor ile 56 puanlı Gölcükspor yarı final biletini kapacak diğer 2 takımdan biri olmak için ter dökecek.



Grubu 2'nci sırada bitirecek ekip play off'ta 5'inci ile karşılaşırken, 3'üncü basamakta yer alacak takım ise 4'üncü ile yarı finalde kozlarını paylaşacak. İki maç üzerinden yapılacak yarı finaller 4 ve 8 Mayıs'ta, 2'nci Lig'e yükselecek ekibin belirleneceği final randevusu ise tarafsız sahada 13 ya da 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. - İzmir