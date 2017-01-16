Altay Kulübü 103 Yaşında

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Altay sadece bir futbol takımı değil, bir spor kulübüdür." dedi.



Altay Kulübü'nün 103. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende konuşan Ekmekçioğlu, Cumhuriyetin kuruluşu için nice mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmanın, bu makamda olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.



"Altay sadece bir futbol takımı değil, bir spor kulübüdür." diyen Ekmekçioğlu, bu güzel ailenin içinde yer almanın gururunu yaşadığını belirtti.



Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge de Altay'ın ilklerin takımı olduğunu belirterek, "Türkiye'de adının önünde 'büyük' sıfatı kullanılan tek kulüp olduklarını vurguladı. Siyah beyazlılar, bu akşam kutlamalara Gündoğdu Meydanı'nda devam edecek." ifadelerini kullandı.