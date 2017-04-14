Altay-Kozan Belediyespor Notları

ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, geçen hafta deplasmanda 4-0 kaybettikleri Kızılcabölükspor maçı sonrası, Kozan Belediyespor karşısında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Kızılcabölük önünde 11'de görev alan ön libero Emre ile sağ kanat Yolcu'yu kadroya almayan Biçer, cezası biten ön libero Halil Karataş ile sağ kanat Furkan'ı ilk 11'e monte etti. Forvette ise devre arasında alınan Abdülkadir ilk kez kesik yerken, Hüsamettin şans buldu.



Siyah beyazlılarda en son 10 Mart'ta İzmir'de oynanan Karacabey Birlikspor karşılaşmasında ilk 11'de görev alan Hüsamettin, 5 haftalık aradan sonra yedek kulübesinden kurtuldu. Genç santrfor bu periyotta Bayburt Grup Özel İdare, Kocaelispor, Kartalspor, Çorum Belediyespor ve Kızılcabölükspor müsabakalarında oyuna sonradan girmişti.



Altay'da taraftarlar hafta içi mesai saatinde oynanan karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Kapalı tribünde yaklaşık 500 Altay seyircisi takımı destekledi. - İzmir