Altay-Kozan Belediyespor: 2-4
STAT: İzmir AtatürkHAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Metin Cebeci (xx), Cemal Alpay (xx)ALTAY: Serkan (x)- Necdet (x), Murat Türkkan (xx), Erhan (x), Yiğit (xx), Furkan (x), Atakan (xx), Halil Karataş (x) (Dk.70 Muhammed x), Halil Yılmaz (x) (Dk.58 İbrahim Akın x), Hüsamettin (x) (Dk.
STAT: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Metin Cebeci (xx), Cemal Alpay (xx)
ALTAY: Serkan (x)- Necdet (x), Murat Türkkan (xx), Erhan (x), Yiğit (xx), Furkan (x), Atakan (xx), Halil Karataş (x) (Dk.70 Muhammed x), Halil Yılmaz (x) (Dk.58 İbrahim Akın x), Hüsamettin (x) (Dk.46 Abdülkadir x), Murat Uluç (xx)
KOZAN BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx)- Cevher (xx), Yaşar (x) (Dk.78 Tayfun xx), Ebu Sıddık (xxx), Zeki (xxx), Yunus Emre (x) (Dk.56 Abdülsamet xxx), Ömer (xx), Altan (xxx), Kadir (x) (Dk.56 Özcan xxx), Burçak (xx), Ercan (xxx)
GOLLER: Dk.69 Atakan, Dk.72 Murat Uluç (Altay), Dk.12, Dk.88 (penaltı) Ercan, Dk.63 Abdülsamet, Dk.90+3 Özcan (Kozan Belediyespor)
KIRMIZI KART: Dk.77 Furkan (Altay)
SARI KARTLAR: Murat Türkkan, Furkan, (Yedek kulübesinde) Aydın, Yiğit (Altay), Yaşar, Yunus Emre, Burçak (Kozan Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Altay, Kızılcabölükspor'dan sonra evinde Kozan Belediyespor'a da 4-2 yenilerek bitime 2 hafta kala şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti. Altay 60 puanda kalırken, konuk takım 45 puana yükseldi.
Altay'da Atakan müsabaka sonunda gözyaşlarını tutamazken, genç futbolcuyu Kozanlı oyuncular teselli etti.
5'inci dakikada Altay atağında soldan ceza sahasına giren Murat Uluç'un sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
12'nci dakikada Kozan Belediyespor golü buldu. Sol kanattan Zeki'nin ortasında kale önünde Ercan kafayla fileleri sarstı: 0-1.
26'ıncı dakikada Kadir'in ara pasıyla sağdan ceza alanına sokulan Ercan'ın sert şutunda Altay kalecisi Serkan gole izin vermedi.
63'üncü dakikada Kozan farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Özcan'ın pasında Abdülsamet topu boş kaleye plaseledi: 0-2.
69'uncu dakikada Altay umutlandı. Soldan Abdülkadir'in ortasında Murat Uluç'un dokunduğu topu altı pastan Atakan ağlara yolladı: 1-2.
72'nci dakikada Altay skoru eşitledi. Soldan Furkan'ın kornerinde ceza sahasındaki Murat Uluç'un omzuna çarpan top filelere gitti: 2-2.
77'nci dakikada Altaylı Furkan, Abdülsamet'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
88'unci dakikada Altay ceza sahasında Erhan, Kozan Belediyespor'lu Ercan'ı düşürünce Hakem Volkan Şeker penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ercan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.
90+3'üncü dakikada sağdan Altay ceza alanına giren Özcan, yerden bir vuruşla maçın skorunu belirledi: 2-4.
- İzmir