Altay - İstanbulspor TFF 1. Lig yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yarı final play off müsabakası oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi Altay - İstanbulspor maçı oldu. Peki, Altay - İstanbulspor yarı final play off maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler?