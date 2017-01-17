Altay'ın Taraftarı Büyüledi

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup takımın Altay'ın taraftarları, kulübün 103'üncü kuruluş yıldönümünü kutlamalarında yaptıkları şovlar ve hazırladıkları pankartlarla sadece İzmir'i değil, tüm Türkiye'yi kendilerine hayran bıraktı.



Siyah beyazlıların özellikle İzmir'deki terör saldırısında canını hiçe sayarak şehit düşen Polis Fethi Sekin için yaptırdığı pankart en büyük alkışı alırken trafik kazasında hayatını kaybeden eski Altaylı futbolcu Şehmuz Özer pankartı da beğeni topladı. Gündoğdu Meydanı'nda, kulüp tarihinin film şeridi şeklinde anlatıldığı koreografide, Atatürk resmi ile "Büyük Altay izinde" mesajı dakikalarca alkışlandı. Kordon'da yapılan meşale şov sonrası bazı çevre sakinlerinin yangın paniğine kapılıp itfaiye çağırması sosyal medyada günün konusu oldu.



Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, çok güzel ve coşkulu bir kutlama gerçekleştirdiklerini belirtirken şunları söyledi:



"Sadece bir spor kulübü değil, büyük bir camia olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Emekleri için taraftar derneğimize ve yağmura rağmen gelen herkese teşekkür ediyorum. Biz birlik ve bütünlük içinde olduğumuz sürece başarı gelecektir. Hedefimiz her zaman var. Bu coşkuyu sezon sonunda tekrarlamak istiyoruz. Kutlamalarımıza katılan şehidimizin oğlu Burak Tolunay Sekin de bize emanettir."



Teknik direktör Cüneyt Biçer ise kendisine gösterilen ilgi nedeniyle taraftarlara teşekkür etti, "Bu camianın bir parçası olarak taraftarımızı sevindirmek bizi mutlu ediyor. İnşallah sezon sonunda büyük kutlamayı yaparız" diye konuştu.



GÖLCÜK MESAİSİ BAŞLADI



Öte yandan Anagold 24Erzincanspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek 5'te 5 yapan Altay, 2 günlük iznin ardından pazar günü evinde oynayacağı Gölcükspor maçının hazırlıklarına başladı. Altay'da sarı kart cezalısı durumuna düşen sol kanat İbrahim Akın forma giyemeyecek. Hafif sakatlıkları nedeniyle Erzincan'a götürülmeyen Furkan ve Hüsamettin'in durumu hafta içinde netleşecek. Altay, rakibini Atatürk Stadı'nda konuk edecek.



- İzmir