Altay'ın Play Off Programı Netleşti

SPOR Toto 3'ünü Ligi 1'inci Grup'ta normal sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Sancaktepe Belediyespor'a kaptırdıktan sonra gözünü play off'a çeviren Altay'ın maç programı netleşti.



Grupta 2'nci ile 5'incinin, 3'üncü ile 4'üncünün çift maçlı eleme usulüne göre karşılaşacağı yarı final müsabakalarının ilki 4 Mayıs Perşembe günü, puan tablosunda altta olan takımların sahasında oynanacak. 8 Mayıs Pazartesi günkü rövanşlara ise üstteki ekipler ev sahipliği yapacak.



Grupta 61 puanlı 2'nci sıradaki Ankara Demirspor ve 60 puanlı 3'üncü Altay, ilk 5'i garantilerken, son 2 haftada 57 puanlı Kocaelispor, 55 puanlı Çorum Belediyespor ve 53 puanlı Gölcükspor, son 2 Play-Off bileti için yarışacak. 2. Lig'e yükselecek takımı belirleyecek final maçı ise finalist kulüplerin coğrafi konumları göz önüne alınarak, 13 ya da 14 Mayıs'ta tarafsız sahada oynanacak.



Öte yandan son 2 müsabakayı kaybettikten sonra Sancaktepe'yi yenerek moral bulmak isteyen Altay'da cezalı Furkan ile Murat Türkkan yok. - İzmir