Altay'ın Kozu Tecrübe

SPOR Toto 3'üncü Lig'de cumartesi günü oynanacak normal sezonunun son maçlarının ardından play off eşleşmesindeki rakibi netleşecek olan Altay, kadrosundaki tecrübeli futbolcuların çokluğuna güveniyor.



Siyah beyazlı ekipte 9 oyuncu, geçmiş dönemlerde 1'inci Ligi, 2'nci Ligi ve 3'üncü Lig'de play off tecrübesi yaşadı. Altay'da ön libero Halil Karataş ve sağ bek Necdet, 2'nci Lig'de 5'er defa play off oynarken, iki futbolcu 2012-13 sezonunda Fethiyespor'da kupa kaldırdı.



Halil ve Necdet'in yanı sıra stoperler Erhan ve Murat Türkkan ile forvet Murat Uluç 3'er, kaleci Serkan 2, forvet Abdülkadir, ön libero Emre ve orta saha oyuncusu Ferdi ise 1'er kez p/lay off'ta mücadele etti. Bu futbolculardan Emre 2011-12 sezonunda 2'nci Lig'de Adana Demirspor'la, Erhan aynı sezon 3'üncü Lig'de Kahramanmaraşspor'la, kaleci Serkan 2014-15'te 3. Lig'de Sivas Belediyespor'la, santrfor Murat Uluç ise geçen sezon 2'nci Lig'de Bandırmaspor'la, bir üst lige çıkma sevinci yaşadı. - İzmir