Altay'ın Güveni Tam

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta normal sezonu cumartesi günü İzmir'de oynayacağı Beylerbeyi maçıyla noktalayacak olan Altay, play off'taki muhtemel rakipleri Kocaelispor, Çorum Belediyespor ve Gölcükspor arasından sadece Kocaelispor'a diş geçiremedi.



Dış sahada 1-1 berabere kaldığı Çorum Belediyespor'u evinde 2-1 mağlup eden siyah beyazlılar, deplasmanda 4-0 dize getirdiği Gölcükspor'la seyircisi önünde 1-1 berabere kaldı. Altay, ilk yarıda konuk olduğu Kocaelispor'a 5-3 yenilmekten kurtulamazken, rakibi ile taraftarı önünde oynadığı müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Altay, play off'taki muhtemel rakipleriyle oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi elde etti.



Teknik direktör Cüneyt Biçer, rakip kim olursa olsun bu karşılaşmalara ayrı bir motivasyonla hazırlanacaklarını dile getirerek, "Önce finale çıkmayı, daha sonra ise kupaya uzanmayı hedefliyoruz. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Altay'ı bir üst lige çıkaracağımıza inancımız tam. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.



Bu arada yönetim 4 ya da 8 Mayıs'ta İzmir'de oynanacak yarı final maçını saat 20.00'ye aldırmak için Futbol Federasyonu'na başvurdu. - İzmir