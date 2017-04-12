Altay'ın En Hırçını Halil Karataş

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, bu sezon profesyonel liglerde kırmızı kart görmeyen tek ekip olurkin. Ön libero Halil Karataş, gördüğü 12 sarı kartla siyah beyazlı takımın en hırçın futbolcusu oldu. Sezon başından bu yana 3 kez sarı kart cezalısı durumuna düşen tecrübeli oyuncu, bu yüzden ilk yarıdaki Kütahyaspor ve Sancaktepe Belediyespor, ikinci yarıda ise geçen hafta deplasmanda oynanan Kızılcabölükspor maçında forma giyemedi.



Sezon başında Gümüşhanespor'dan transfer edilen Halil, 33'üncü hafta geride kalırken, görev aldığı 29 müsabakanın 28'inde ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, 37 yaşındaki futbolcunun ilerleyen yaşına rağmen fiziksel anlamda hiçbir eksiği olmadığını belirterek, "Halil Karataş, takımımızın vazgeçilmez isimlerinden biri. Performansını takdir ediyorum" diye konuştu. Öte yandan cuma günü Kozan Belediyespor'u konuk edecek Altay'da Halil Karataş ve Furkan'ın cezaları sona erdi.



- İzmir