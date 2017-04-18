Altay'ın Aklı Saha Avantajında

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta pazar günü deplasmanda şampiyon Sancaktepe Belediyespor'la karşılaştıktan sonra, normal sezonu evinde oynayacağı Beylerbeyi maçıyla noktalayacak olan 3'üncü sıradaki Altay, puan tablosundaki konumunu koruyarak play off'a saha avantajı ile girmeyi hedefliyor.



Play off'ta 2. ile 5.'nin ve 3. ile 4.'nün eşleşeceğini hatırlatan teknik direktör Cüneyt Biçer, "Ligde 2'nci ya da 3'üncü sırayı alırsak, play off'ta ilk müsabakayı deplasmanda oynama avantajına sahip olacağız" dedi.Sancaktepe deplasmanına galibiyet için gideceklerini anlatan Cüneyt Biçer, şunları söyledi:



"Ligi bitirmiş değiliz. Son 2 haftada alacağımız sonuçlar saha avantajını ele geçirme açısından önemli. Ayrıca bu karşılaşmalar play off'a hazırlık niteliğinde olacak. Şampiyonluğu garantileyen Sancaktepe'ye sezonun ilk yarısında evimizde ilk yenilgisini tattırmıştık. Şimdi de rakibi kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyoruz."



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