Altay-Gölcükspor Notlar

ALTAY Teknik Direktörü Cüneyt Biçer geçen hafta deplasmanda 1-0 kazanılan Anagold 24 Erzincanspor maçının on birini bozmayarak Gölcükspor karşısına çıktı. Siyah beyazlılarda iyileşen golcü Hüsamettin, cezalı İbrahim Akın'ın yokluğunda 18 kişilik kadroda yer bulurken, sakatlıktan çıkan Furkan ise riske edilmeyerek kadroya alınmadı.



Siyah beyazlı taraftarlar, tribünde Adliye baskını sırasında şehit düşen polis Fethi Sekin için pankart açarken, futbolcular da üzerinde Sekin'in resminin olduğu "Vatan sana minnettardır" yazılı pankartla sahaya çıktı. Kaptan Murat Uluç da Altay'ın futbol okulunda eğitim gören Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'in elinde tutarak seremoniye geldi.



Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin Altaylı taraftar kapalı tribünden izlerken, az sayıda Gölcüksporlu futbolsever de kale arkasından takımlarına destek verdi. Karşılaşmadan önce, bugün hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav için saygı duruşunda bulunuldu.





- İzmir