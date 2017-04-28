Altay Genç Ağırlıklı

SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden Altay, yarın play off öncesi son maçında evinde kümede kalma mücadelesi veren Beylerbeyi'yle karşılaşacak.



İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakayı, Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçın biletleri 20 TL'den satılacak. Son 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan İzmir ekibi genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele edecek.



Son hafta karşılaşmalarından çıkacak sonuçların ardından Altay'ın play off'taki rakibi netleşecek. Siyah beyazlılar; Kocaelispor, Çorum Belediyespor ya da Gölcükspor'la eşleşecek. - İzmir