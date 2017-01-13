Altay, Erzincan Deplasmanında

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak devreyi 30 puanla 3'üncü sırada bitiren Altay, ikinci yarının ilk haftasında yarın deplasmanda 25 puanlı Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak.



Erzincan 13 Şubat Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek. Siyah-beyazlılarda hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmayan ve Antalya kampından İzmir'e dönen forvet Hüsamettin ile sağ kanat Furkan forma giyemeyecek. İyileşen Ferdi ise Erzincan'a götürüldü.Sezon başında Altay'ı çalıştıran Serdar Sabuncu, bu kez Anagold Erzincanspor'un teknik direktörü olarak sahaya çıkacak.



Altay'da yeni transferler kaleci Serkan Demirol, sağ bek Mustafa, stoper Murat Türkkan, orta saha oyuncusu Muhammed Emel ve forvet Abülkadir, şans verilmesi halinde ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Teknik direktör Cüneyt Biçer, "Devre arasını iyi değerlendirdik. Maça hazırız. Tek korkumuz kötü hava şartları ve buzlu zemin. Kazanmak için oynayacağız" dedi.







- İzmir