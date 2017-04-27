Altay'da Hüsamettin Golü Unuttu

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta adını play off'a yazdıran Altay'da forvet Hüsamettin Yener, 2017'de gole hasret kaldı. Ligin ilk yarısında 8 kez rakip fileleri sarsan 22 yaşındaki santrfor, ikinci devrede çıktığı 10 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremedi. Sağ ayak bileğindeki kemik iliği ödemi nedeniyle 23-28. haftalar arasındaki 6 karşılaşmada görev alamayan genç forvet, sakatlığını atlatıp iyileşmesine rağmen bir türlü gol sevinci yaşayamadı.



Son golünü ilk yarının son haftasında 18 Aralık 2016'da Beylerbeyispor deplasmanında kaydeden Hüsamettin, cumartesi günü konuk edecekleri Beylerbeyispor önünde gol orucunu bozmaya çalışacak. Genç forvet ağları havalandırması halinde 132 gün sonra gol sevinci yaşayacak. Takımın diğer santrforları Murat Uluç ve Abdülkadir'i play off'a saklayan Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in, bu hafta da Hüsamettin'i ilk 11'de oynatması bekleniyor. - İzmir