Altay'da Forma Hayrullah'ın

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü evinde Ankara Demirspor'u yenerek 2 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefleyen Altay'da teknik heyet, stoper Hayrullah'a "Hazır ol" emri verdi. İlk devrenin son 7 maçında formayı kapıp ilk 11'in vazgeçilmezi olan, ancak ikinci yarının ilk 3 haftasında yedek soyunan Hayrullah, cezalı Erhan'ın yokluğunda savunmadaki yerini alacak.



Siyah beyazlılarda cezası sona eren sağ bek Necdet de formasına kavuşacak. Tekirdağspor deplasmanında aldığı darbe nedeniyle hafif bir sakatlık geçiren Halil Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Altay'da kemik iliği ödemi olan forvet Hüsamettin'in tedavisi ise sürüyor. Son 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren Hüsamettin'in ağrılarından şikayetçi olduğu ifade edildi.









- İzmir