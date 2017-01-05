Altay'da Ferdi Dönüyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay'da ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Ferdi Coşkun, ikinci devre öncesi performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.



Ligin 11'inci haftasında İzmir'de 1-1 sona eren Bayburt Grup Özel İdare maçında 85'inci dakikada oyuna girip sakatlanan Ferdi, sol diz iç yan bağındaki yırtık nedeniyle son 7 müsabakada görev alamadı. Şu an tamamen iyileşen Ferdi, idmanlardaki hırsıyla göze girdi.Futbol Direktörü Özden Töraydın, ilk devrede yeterince faydalanamadıkları Ferdi'ye yeni transfer gözüyle baktıklarını söyledi.



Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in, 30 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olduğunu belirten Töraydın, "Ferdi, Süper Lig'de 41, TFF 1'inci Lig'de 36, 2'nci Lig'de 104 maça çıkmış bir oyuncu. İlk kez 3'üncü Lig'de mücadele ediyor. Tecrübesiyle ne kadar kaliteli bir isim olduğunu ikinci yarıda gösterecek. Bunun sinyalini şimdiden veriyor. Kendisine güvenimiz tam" diye konuştu.



- İzmir