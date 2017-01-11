Altay'da Emre'ye Dönüş Sinyali

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay'da yönetimle parasal konularda yaşadığı anlaşmazlık yüzünden Antalya kampına götürülmeyen ve İzmir'de özel antrenörle çalışan ön libero Emre Hasan Balcı'nın durumu belirsizliğini koruyor. Teknik heyetin, ilk yarıda 17 karşılaşmada görev alan ve 1 gol kaydeden deneyimli futbolcunun performansından memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği öğrenildi.



Yönetimin cumartesi günü deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçından sonra önümüzdeki hafta Emre'yi yeniden A takıma alması bekleniyor. Kadro dışı bırakılmadığı belirtilen tecrübeli oyuncu, sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan transfer edilmişti. Yönetimin Emre'nin yerine transfer etmeyi düşündüğü ön libero Yılmaz Özeren'i, Hatayspor bırakmamıştı.













- İzmir