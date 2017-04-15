Altay'da Büyü Bozuldu

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçtiğimiz haftaya kadar 20 maç yenilmeyerek taraftarını şampiyonluk havasına sokan Altay, üst üste aldığı 2 ağır mağlubiyetle dağıldı. Önce Kızılcabölükspor'a 4-0 kaybeden siyah beyazlılar, dün de evinde Kozan Belediyespor'a 4-2 boyun eğerek 2 haftada kalesinde 8 gol gördü.



Normal sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu Sancaktepe Belediyespor'a kaptıran İzmir ekibi play off'tan kupaya uzanmaya çalışacak. Grupta Altay'dan sonra Ankara Demirspor da ilk 5'i garantilerken; Kocaelispor, Çorum Belediyespor ve Gölcükspor, play off bileti alacak diğer 2 ekip olmak için çabalayacak.



Yakaladıkları 20 haftalık namağlup serinin Kızılcabölük'te sona ermesinin ardından futbolcuların toparlanamadığını dile getiren Teknik Direktör Cüneyt Biçer, "Uzun süre şampiyonluk yarışını sürdürmek takımı yıprattı. Kozan karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. 2-0 geriden gelip skoru 2-2'ye getirdik; ancak Furkan'ın atılması ve bireysel hatadan gelen penaltı golüyle oyun koptu. Kalan 2 haftada play off'a odaklanacağız. Play off'ta şartlar farklı olacak, toparlanacağız" diye konuştu. Futbolculara salı gününe kadar izin verilirken yönetimin hafta başında takıma ceza verip vermeme konusunu masaya yatıracağı belirtildi.



İLK KIRMIZI ÇIKTI



Altay, sağ kanat Furkan'ın Kozan Belediyespor önünde 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı görmesiyle profesyonel liglerdeki kırmızı kart görmeyen tek takım olma unvanını kaybetti. Siyah-beyazlılarda Furkan'ın yanı sıra stoper Murat Türkkan da sarı kart cezalısı durumuna düştü. İki futbolcu Sancaktepe Belediyespor deplasmanında forma giyemeyecek. Daha önce 7. haftada İzmir'de Van Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilen Altay, evinde 12 maç aradan sonra ikinci yenilgisini Kozan karşısında aldı. - İzmir