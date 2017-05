Altay, Çorum Belediyespor Hazırlıklarını Sürdürüyor

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta perşembe günü deplasmanda Çorum Belediyespor'la oynayacağı play off yarı final ilk maçının hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Altay'ı, grubun en az gol yiyen ikinci takımı konumundaki rakibinin sert savunması düşündürüyor. Kalesinde 36 maçta 29 gol gören Çorum Belediyespor, 22 gol yiyen şampiyon Sancaktepe Belediyespor'dan sonra en iyi defans performansına sahip takım konumunda. Altay ise rakip fileleri 67 kez sarsarak profesyonel liglerin en skorer takımı olma unvanını elinde bulunduruyor. Çorum Belediyespor evinde çıktığı 18 karşılaşmada sadece 3 mağlubiyet aldı.



Eşleşmenin iki aşamalı olduğunu dile getiren Sportif Direktör Özden Töraydın, Çorum Belediyespor maçına 90 dakika olarak bakmadıklarını belirterek, "Deplasmanda 2-0 geriye düşsek bile son dakikada atacağımız 1 gol bizim için 8 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de oynayacağımız rövanş öncesi avantaj olacaktır. Bu bilinçle kontrollü oynayacağız. Çorum Belediyespor bana göre bizimle birlikte ligin en iyi kadrosuna sahip takımı. Zor bir karşılaşma olacak, ancak oyuncularımıza güveniyoruz" dedi.



ÇORUM BELEDİYESPOR PLAY OFF'TA ŞANSSIZ



Altay'ın yarı finaldeki rakibi Çorum Belediyespor'un da siyah beyazlılar gibi play off maçlarında yüzü gülmüyor. 2012-13 sezonundan bu yana 3'üncü Lig'de mücadele eden Çorum Belediyespor, son 2 sezonda finallerde 2'nci Lig biletini alamadı. 2014-15'te final maçında İstanbulspor'a 3-1 yenilen Çorum Belediyespor, geçen sezon yarı finalde Niğde Belediyespor'a elendi. Altay ise daha önce farklı sezonlarda Süper Lig için 5 kez play off oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamadı. - İzmir