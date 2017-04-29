Altay-Beylerbeyi: 6-1





STAT: Atatürk



HAKEMLER: T.Kaan Numanoğlu (xx), Serdar İla (xx), Necdet Çelik (xx)



ALTAY: Aydın (xxx)- Mustafa Murat (xx), Ulaş (xxx), Hayrullah (xx) (Dk. 75 Çağrı xx), Kadir (xxx), Muhammet Sait (xx), İbrahim Ferdi (xxx), Emre (xx), Muhammed Emel (xx) (Dk. 69 Şükrü xx), Furkan (xxx) (Dk. 56 Hasan xx), Hüsamettin (xx)



BEYLERBEYİ: Alptekin (x)- Fatih Sercan (x) (Dk. 76 Erhan), Gökhan Günaydın (x), Osman (xx) (Dk. 59 Kaan x), İsmail (xx), Metehan (xx), Çetin (xx), Mehmet (xx), Talha (xx), Ömer Halis (x) (Dk. 51 Mert), Gökhan Çıra (xx)



GOLLER: Dk. 26 Gökhan Çıra (Beylerbeyi), Dk. 34, Dk. 45 Furkan, Dk. 58, Dk. 64 Ferdi, Dk. 59 Muhammed Sait, Dk. 86 Hasan (Altay)



KIRMIZI KARTLAR: Dk. 71 Talha (Beylerbeyi), Dk. 90 Hüsmettin (Altay)



SARI KARTLAR: İbrahim Ferdi, Muhammed Emel, Hüsamettin (Altay)



SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta play off'a kalmayı garantileyen Altay, normal sezonun son haftasında kümede kalma mücadelesi veren Beylerbeyi'ni evinde 6-1 mağlup etti. Bu sonuçla 64 puana yükselen Altay, rakiplerinden Ankara Demirspor'un Karacabey Birlikspor'a mağlup olmasıyla 2'nci sırada ligi bitirdi. Beylerbeyi ise Bölgesel Amatör Lig'e düştü.



4.dakikada Halis'in kullandığı köşe atışında Kadir'in ters kafa vuruşunda top üst direkten döndü.



26. dakikada Beylerbeyi öne geçti. Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayı üzerinde iyi kontrol eden Gökhan Çıra sert bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.



34. dakikada Altay beraberliği sağladı. Emre'nin pasında seri çalımlarla çeza sahasına sol çaprazdan giren Furkan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



38. dakikada Beylerbeyi ceza sahasında oluşan karambolde Hayrullah topa vurdu, üst direk gole izin vermedi.



45. dakikada Altay skoru 2-1 yaptı. Ferdi'nin pasını iyi kontrol eden Furkan sol çaprazdan sert vurdu, kaleci Alptekin çaresiz kaldı: 2-1.



54. dakikada savunmadan kaptığı topla Altay ceza sahasına giren Talha kaleci Aydın ile karşı karşıya kaldı. Talha'nın şutunda meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti.



58. dakikada soldan Kadir'in pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Ferdi sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 3-1.



59. dakikada Altay farkı 3'e çıkardı. Hüsamettin'in ara pasında ceza sahasına giren Muhammed Sait plase vuruşla topu kaleye gönderdi: 4-1.



64. dakikada gol yağmuru sürdü. Yaklaşık 25 metreden şutunu çeken Ferdi, güzel bir gole imza attı: 5-1.



71. dakikada Beylerbeyi 10 kişi kaldı. Hüsamettin'e sert müdahalede bulunan Talha direkt kırmızı kart gördü.



86. dakikada Altay 6'ncı golü buldu. Ferdi'nin şutunda kaleci Ayptekin'den dönen topu Hasan tamamladı: 6-1.



90. dakikada Altay da 10 kişi kaldı. Kaan'la girdiği ikili mücadele sonunda Hüsemettin ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Numan Kaanoğlu, Hüsemettin'in kendisini aldattığını düşünerek oyuncuyu ikinci kartla oyun dışı kaldı.



- İzmir