Altay Başkanı Ekmekçioğlu'ndan Özkan'a Sert Tepki

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, U19 takımı futbolcularından Ömer Yılmaz'a saldırıp yumruk attığı iddia edilen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı kendi camiasına şikayet etti.



Yaptığı yazılı açıklamada, "Özkan, bu ve benzer hareketleri daha önce de yapmıştır. Bu konuda öncelikle Altınordu camiası sessiz kalmamalıdır" diyen Başkan Ekmekçioğlu, "Lütfen çocuklarınıza sahip çıkalım. Hiçbir yöneticin oyuncunuza hakaret etme ve vurma gibi bir hakkı olamaz. Altınordu taraftarına ve camiasına da sesleniyorum; bir kişi yalnızca parası var diye kimseyi küçük göremez, hiç kimseye fiili ve psikolojik şiddet uygulayamaz" mesajını verdi.



Altay kulübü olarak yaşananlara sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, "İzmir'deki çocukların hepsi bizim çocuklarımızdır. Kulüp başkanlığı görevim dışında, ben Özgür Ekmekçioğlu olarak onlar için de mücadele veriyorum ve bu mücadeleyi sürdüreceğim. Dostluk ve barışın sembolü olan futbol, bir takım oyunudur. Şahsi hırslarına yenik düşen yöneticilerin çocuklarımızı birer yarış atı gibi görmesi sakat bir zihniyettir ve kınanmalıdır. Bu korku ve şiddet mekanizmasından ayrılmak isteyen herkese kapımız açıktır" ifadesini kullandı. - İzmir