Altay Abdülkadir ile Anlaştı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup takımı Altay, ara transfer döneminde 5'inci takviyeyi Sakaryaspor'dan golcü Abdülkadir Akyıldız ile anlaşarak yaptı. 3'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Sakaryaspor'da ilk yarıda 17 maçta görev alan genç santrfor 5 kez rakip fileleri sarstı. Altay'ın, Sakaryaspor'a bonservis ücreti ödeyeceği, 23 yaşındaki futbolcunun 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon Pendikspor ve İnegölspor'da kiralık olarak forma giyen Abdülkadir, 2'nci Lig'de 56 maçta 13 gol, 3'üncü Lig'de 79 karşılaşmada 31 gol kaydetti. Kupada ise 8 randevuda 2 defa fileleri sarstı.



Genç golcüyü birçok kulübün istediğini ancak Abdülkadir'in kendilerini tercih ettiğini dile getiren futbol direktörü Özden Töraydın, "Abdülkadir'le birlikte ara transferi kapattık. Başka bir takviye yapmayı düşünmüyoruz. Orta sahaya bir isim daha alabilirdik, ancak vazgeçtik. Forvetlerimiz Murat Uluç, Hüsamettin ve Hasan'dan memnunuz, ama Abdülkadir de üst düzey bir oyuncu" dedi. Altay dana önce Kastamonuspor'dan stoper Murat Türkkan, Denizli BŞB'den sağ bek Mustafa Murat Uslu, Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan Demirol ve Altınordu'dan orta saha Muhammed'i kadrosun katmıştı.



ATAKAN'IN MİLLİ HASRETİ BİTTİ



Aytay'da bu sezon A takımda forma şansı bulmaya başlayan genç ön libero Atakan Çankaya'nın ay yıldız hasreti sona erdi. Daha önce 2013-14'te 7 kez U16 Milli Takımı'nda görev alan Atakan, 11 ve 13 Ocak tarihlerinde Antalya'da Moldova ile oynanacak özel maçlar için U19 Milli Takımı'na davet edildi. Altınordu'dan Hamit Kulya ile Enis Durak, Göztepe'den Salim İyik ve Bodrumspor'dan Muhammet Kerem Aktürkoğlu da U19 Milli Takım kadrosunda yer buldu.



BİÇER OYUNDAN MEMNUN



Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Kozan Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Altay'da teknik direktör Cüneyt Biçer, sergilenen futboldan memnun olduğunu söyledi. Takımın ikinci yarıda geriye düştükten sonra reaksiyon göstererek beraberliği yakaladığını dile getiren Biçer, "Skoru önemsemiyorum, ancak yoğun tempoda, tüm oyunculara şans verdiğimiz bir maçta kaybetmemek önemli. Oyunumuz gelişiyor. İyi yoldayız" dedi. Altay, pazar günü Düzcespor'la yapacağı özel karşılaşmanın ardından Antalya kampını noktalayacak.



- İzmir