Altay 103'üncü Kuruluş Yıldönümü Kutluyor

İZMİR'in asırlık çınarı Altay, 103'üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarına Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak başladı. Bu sabah 09.00'da başlaması gereken tören, yağmur nedeniyle 11.00'de gerçekleşti. Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge, Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, teknik direktör Cüneyt Biçer, Futbol direktörü Özden Töraydın, altyapı ve futbol okulu oyuncuları, antrenörler, taraftar temsilcileri ve taraftarlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Başkan Özgür Ekmekçioğlu, minik futbolcularla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kuruluşu için nice mücadeleler vermiş Altay'ın başkanlığını yapmak, bu makamda olmak benim için çok büyük bir onur. Altay sadece bir futbol takımı değil, bir spor kulübüdür. Bu güzel ailenin içinde yer almanın gururunu yaşıyorum" dedi.



Yüksek Divan Kurulu Başkanı Erdoğan Tözge, Altay'ın ilklerin takımı olduğunu dile getirerek, Türkiye'de adının önünde "Büyük" sıfatı kullanılan tek kulüp olduklarını vurguladı. Siyah beyazlılar, bu akşam kutlamalara Gündoğdu Meydanı'nda devam edecek.



EMRE BALCI DÖNÜYOR



Altay'da devre arasında yönetimle maddi konularda anlaşmazlık yaşaması nedeniyle Antalya kampına götürülmeyen ve Erzincan deplasmanında forma giyemeyen Emre Balcı'nın yarın takımla idmanlara başlayacağı öğrenildi. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in yeniden ekibinde görmek istediği deneyimli oyuncu konusunda olumlu rapor vermesi üzerine, yönetim bir süredir İzmir'de özel antrenör eşliğinde çalışan Emre'yi tekrar A takıma aldı.



- İzmir