Altaç: "Agit Güvenirliğini Kaybetmiştir"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şubesi Başkanı Aydın Altaç, Türkiye'deki referandum sürecini takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) heyetinin açıklamalarına tepki gösterdi.



Altaç, yaptığı yazılı açıklamada, demokratik bir ortamda gerçekleştirilen referandumda AGİT'in yayınladığı rapor da halkın iradesinin hiçe sayıldığını ve AGİT Gözlem Heyeti'nin hazırladığı rapor ile güvenirliğini tamamen kaybettiğini belirtti. Yüzde 85'e ulaşan katılım oranıyla, hiçbir tatsız olay yaşanmadan, bütün siyasi parti gözlemcilerinin gözleri önünde şeffaf bir şekilde yapılan seçimlerin "eşit şartlarda yapılmadığını" iddia etmenin gerçeğe aykırı olduğunu vurgulayan Altaç, şunları kaydetti:



"Halkın yapılacak değişiklikler konusunda aylardır haberdar olduğu, kitlesel medyada konunun tüm taraflarınca tartışıldığı, sosyal iletişim mecralarında konuşulduğu demokratik bir süreç yaşanmış olduğu halde gözlem heyetinin görev sınırlarını aşarak, taraflı, ideolojik bakış açısıyla halkın tercihlerini yargılamaya kalkıştığını göstermektedir. Aziz milletimiz her şeyin farkındadır. Oylamanın sonucuna gölge düşürmeye çalışan iddialar her şeyden önce seçmene karşı, tercihi ne olursa olsun saygısız bir tavırdır. Bu tür gözlem heyetlerinin uluslararası hukuk ve ilişkiler çerçevesinde kalmayarak yargılayıcı, mahkum edici, üstten bakan ideolojik yorumları halkın tercihlerine ve özgür iradesine karşı bir tavrı yansıtır. Bunu ne milletimiz kabul eder ne de onun özgür iradesiyle seçilmiş temsilcileri. AGİT'in yayınladığı rapor taraflı ve önyargılı yaklaşımın bir yansımasıdır" dedi. - DİYARBAKIR