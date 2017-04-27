Alsancak'ta İhale Günü

İZMİR'de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Ağustos 2014'te maçlara kapanıp 2015 yılında yıkılan tarihi Alsancak Stadı'nın yenilenme ihalesi yarın yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Alsancak ihalesini yarın Ankara'da gerçekleştirecek. İşin süresi ihale tamamlanıp yer teslimi yapıldıktan sonra 550 gün olarak belirlendi. 18 ayda tamamlanacak yeni statta cadde bölümünde yine idari bina olacak. Kapalı ve maratonun yanı sıra Tariş yönünde kale arkası tribün yer alacak.



Stattaki üç tribünün de üstü kapatılacak. Son aylarda bakım yapılmayan çim zemin yenilenecek, aydınlatma sistemi de değişecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, stat arazisindeki 4239 metrekarelik payını daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bedelsiz devretmişti. Tapu birleşimi tamamlanan, zemin etüdü yapılan, Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediye meclislerince uygulama imar planında stadyum alanı olarak tescil edilen projeye Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da onay çıkmıştı.



- İzmir