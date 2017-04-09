Als Hastalığı İnsanlık Onur Savaşı Gibi Bir Şey'
ABD'de ALS hastalığıyla mücadelede ses getiren çalışmalara imza atan başarılı bilim insanı Pembe Hande Özdinler, hem bu hastalık hem de tıp dünyasındaki son gelişmeler hakkında Amerika'nın Sesi muhabiri ile söyleşi yaptı.
ABD'de ALS hastalığıyla mücadelede ses getiren çalışmalara imza atan başarılı bilim insanı Pembe Hande Özdinler, hem bu hastalık hem de tıp dünyasındaki son gelişmeler hakkında Amerika'nın Sesi muhabiri ile söyleşi yaptı
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