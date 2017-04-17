Alpullu'da 4 Çocuk Parkı Yapıldı

Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde 2 mahalleye 4 çocuk parkı yapıldı.



Alpullu Belediye Başkanı Saim Kırcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2017 çalışma programı kapsamında 2 mahalleye 4 çocuk parkı yapıldığını söyledi.



Park ile çocukların büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kırcı, park içinde oturma banklarının ve çocuk oyun gruplarının yer aldığını ifade etti.



Çocukları hiçbir zaman unutmadıklarını aktaran Kırcı, "Çocuk parkı olmayan Şeker Mahallesi ve Yeni Mahalle'ye ikişer adet çocuk parkı yaparak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Çocuklarımız bizim yarınlarımız. Onlara yapılan hiçbir yatırımın karşılıksız kalmayacağına inanıyorum. Yapılan çalışmalarımızın bedensel ve zihinsel gelişimlerine olumlu yönde etki edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle çocuklarımıza daha sosyal olabilmeleri, daha kolay arkadaş edinebilmesi ve oyun oynamak için sabırsızlandığı çocuk parklarımızı hizmete açtık." diye konuştu.