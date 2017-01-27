Alphabet ve Google'ın Net Kar ve Gelirleri Arttı

NEW ABD'li teknoloji devlerinden Google ve ana kuruluşu Alphabet'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirleri arttı.



Alphabet'ten yapılan açıklamaya göre, şirketin 2016 yılı dördüncü çeyreğindeki net karı 2015'in aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 5,33 milyar dolar oldu. Şirket, 2015'in ekim-aralık döneminde 4,92 milyar dolar net kar açıklamıştı.



2015'in dördüncü çeyreğinde 21,33 milyar dolar gelir elde eden Alphabet'in, 2016'nın aynı dönemindeki geliri de yüzde 22,2 artışla 26,06 milyar dolara çıktı.



Alphabet'in bünyesinde bulunan Google'ın net kar ve gelirinde de artış kaydedildi.



Şirketin 2016 dördüncü çeyreğindeki net karı yüzde 16,9 artışla 7,88 milyar dolara yükseldi. Google, 2015'in aynı döneminde 6,74 milyar dolar net kar açıklamıştı.



Google'ın 2015 yılı ekim-aralık dönemindeki geliri 21,18 milyar dolar iken 2016'nın aynı aylarında yüzde 21,8 artışla 25,80 milyar dolara ulaştı.



Ayrıca Google'ın reklam gelirleri 2016'nın dördüncü çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine nazaran yüzde 17,4 artışla 22,40 milyar dolara ulaştı. Şirketin reklam gelirleri 2015'in dördüncü çeyreğinde 19,08 milyar dolardı.



Alphabet'in 2016 dördüncü çeyreğine dair bilançosunun piyasa beklentilerinin altında oluşması sonucu şirketin hisseleri New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 3,2 değer kaybederek 829,52 dolara geriledi.